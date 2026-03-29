Crotone, vittoria allo “Scida”: rimonta e tris al Cerignola

il successo dei pitagorici

CROTONE Il Crotone conquista una vittoria pesante allo stadio Ezio Scida, superando l’Audace Cerignola con una prestazione di carattere che vale tre punti fondamentali nella corsa playoff. I rossoblù si portano così a una sola lunghezza dalla Casertana, quinta in classifica, in attesa della sfida che i campani giocheranno contro il Sorrento.

La gara si apre con ritmi vivaci e occasioni da entrambe le parti. Il Crotone parte con intraprendenza e sfiora subito il vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Cocetta colpisce di testa centrando in pieno la traversa, con il pallone che rimbalza sulla linea senza oltrepassarla. Il Cerignola risponde con alcune conclusioni dalla distanza e calci piazzati, ma senza riuscire a impensierire seriamente Merelli. Prima dell’intervallo è ancora la squadra di Longo a rendersi pericolosa, con Sandri che prova la conclusione al volo senza trovare lo specchio.

Nella ripresa la partita si accende improvvisamente. Al 4′ è l’Audace Cerignola a passare in vantaggio con un’azione ben costruita che libera Paolucci davanti alla porta. La reazione del Crotone, però, è immediata: Al 6′ sugli sviluppi di un calcio piazzato, Musso trova il gol del pareggio riportando l’equilibrio.

La svolta arriva al 14′, quando l’ingresso di Energe cambia il volto del match. Il neoentrato impiega pochissimi istanti per lasciare il segno, trovando un gran tiro a giro dalla distanza che vale il sorpasso rossoblù. Il Cerignola accusa il colpo e poco dopo sfiora il pari colpendo una traversa, ma il Crotone resta compatto e colpisce ancora.

A chiudere definitivamente i conti è Zunno al 25′, che firma il terzo gol e mette in cassaforte il risultato. Nel finale spazio a diversi cambi e a qualche ammonizione, ma il risultato non cambia più, nonostante i quattro minuti di recupero concessi. (redazione@corrierecal.it)

Il tabellino

CROTONE: Merelli; Novella (32’st Veltri), Cocetta, Di Pasquale, Groppelli; Gallo (40’st Calvano), Vinicius, Sandri; Piovanello (12’st Energe), Musso (32’st Gomez), Zunno (40’st Maggio). A disp.: Martino, Paciotti, Armini, Guerra, Marazzotti, Vrenna, Russo, Bruno. All. Longo

AUDACE CERIGNOLA: Iliev; Todisco, Cocorocchio, Ligi; Vitale (33’st Di Tommaso), Moreso (20’st Spaltro), Cretella (33’st Iervolino), Paolucci, Russo; Gambale (43’st Tarantino), Ruggiero (20’st D’Orazio). A disp. : Russo, Fares, Ntampizas, Ianzano, Bassino, Labranca, Nanula. All. Maiuri

ARBITRO: Cerbasi di Arezzo

MARCATORI: 4’st Paolucci (A), 6’st Musso (C), 14’st Energe (C), 25’st Zunno (C)

NOTE: amminiti Di Pasquale (C), Moreso (A), Cretella (A), Groppelli (C), Gallo (C), Spaltro (A).



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