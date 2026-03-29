Spaccio a Crotone, controlli a tappeto della polizia

la sicurezza nelle città

CROTONE Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio il questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino, ha disposto un imponente servizio nella città di Crotone, impegnando le diverse articolazioni della Questura e delle specialità, tra questi personale dell’Anticrimine, della Squadra Mobile, dell’Ufficio Immigrazione, dell’Ufficio di Gabinetto, della Polizia Stradale, della Polfer e dell’Unità Cinofila, finalizzato alla prevenzione e repressione di reati e in particolare allo spaccio degli stupefacenti, nonché al controllo di pregiudicati agli arresti domiciliari e dei sorvegliati speciali.

I risultati parlano di 661 persone identificate, di cui 173 con precedenti, 363 veicoli controllati, 1 persona denunciata all’autorità giudiziaria, 4 persone segnalate al Prefetto per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, 2 attività commerciali controllate, 37 controllo domiciliari alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale, 30 posti di controllo e 3 infrazioni al Codice della Strada.

Il personale della Divisione Anticrimine ha posto l’attenzione su 32 soggetti sottoposti alla limitazione della libertà personale (agli arresti domiciliari per reati commessi in materia di stupefacenti e di associazione a delinquere di stampo mafioso e ai sorvegliati speciali), tutti residenti nel comune di Crotone.

Il personale dell’Ufficio Immigrazione ha identificato 25 cittadini extracomunitari, risultati regolari sul territorio nazionale, e ha effettuato minuziosi controlli sulle dichiarazioni di ospitalità in favore di cittadini extracomunitari.

L’attività di prevenzione ha anche interessato le strade statali, ove la Polizia Stradale ha identificato 26 persone, ha controllato 13 veicoli, elevando 2 sanzioni al Codice della Strada, e ha denunciato all’Autorità Giudiziaria una persona per possesso ingiustificato di un coltello a serramanico e di un’accetta.

La Polizia Ferroviaria ha posto l’attenzione sulle aree adiacenti alla stazione e sulle principali arterie stradali ove ha identificato 90 persone, di cui 15 positivi, e ha controllato 59 veicoli. Contestualmente, personale dell’Ufficio di Gabinetto ha identificato 53 persone, di cui 16 con precedenti, e ha controllato 32 veicoli.

Mentre gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno effettuato diversi posti di controllo nel territorio di Crotone, nel corso dei quali hanno identificato 137 persone, di cui 27 con precedenti, e hanno controllato 78 veicoli, elevando 1 sanzione al Codice della Strada per mancata revisione con contestuale sospensione della circolazione del veicolo.

Nel corso del medesimo servizio, il personale dell’Ufficio Polizia Amministrativa, a seguito di un precedente controllo amministrativo presso una sala giochi, ha sanzionato il titolare per l’installazione di 2 apparecchi da gioco, tipo slot machine, nonostante i locali fossero ubicati ad una distanza inferiore a 500 metri da luoghi indicati come sensibili (pmr 4.000,00 euro).

Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti impiegati nel servizio di controllo del territorio, hanno segnalato al Prefetto 4 soggetti per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata all’uso personale, sequestrando complessivamente 5,60 grammi di cocaina, hanno identificato 290 persone, di cui 76 con precedenti, e controllato 181 veicoli, oltre ad effettuare controlli alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale residenti nel comune di Crotone.