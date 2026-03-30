Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 19:57
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

la protesta

Caro carburanti, sciopero dei tir dal 20 al 25 aprile

Proclamato il fermo nazionale contro l’aumento dei prezzi

Pubblicato il: 30/03/2026 – 17:44
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Caro carburanti, sciopero dei tir dal 20 al 25 aprile

Avanti con il fermo dell’autotrasporto. Lo afferma in una nota Trasportounito. «Il fermo nazionale è stato proclamato dal 20 al 25 aprile prossimi, nonostante le controindicazioni espresse dalla commissione Garanzia sciopero», ha dichiarato il presidente, Franco Pensiero. «L’assoluta emergenza, causata dal rincaro fuori controllo del carburante, il quale incide in modo letale su bilanci già fragilissimi delle imprese di autotrasporto, potrebbe avviare sin d’oggi i fermi dei Tir nelle proprie rimesse e Trasportounito si impegna a sostenere questi atti con il massimo dell’assistenza sindacale», si legge nel testo. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, nella data di oggi 30 marzo, il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è sostanzialmente stabile, pari a 1,746 euro/litro per la benzina e 2,055 euro/litro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,813 euro/litro per la benzina e 2,118 euro/litro per il gasolio.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
carburanti
caro carburanti
sciopero tir
Top
trasportounito
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x