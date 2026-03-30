Caro carburanti, sciopero dei tir dal 20 al 25 aprile

la protesta

Avanti con il fermo dell’autotrasporto. Lo afferma in una nota Trasportounito. «Il fermo nazionale è stato proclamato dal 20 al 25 aprile prossimi, nonostante le controindicazioni espresse dalla commissione Garanzia sciopero», ha dichiarato il presidente, Franco Pensiero. «L’assoluta emergenza, causata dal rincaro fuori controllo del carburante, il quale incide in modo letale su bilanci già fragilissimi delle imprese di autotrasporto, potrebbe avviare sin d’oggi i fermi dei Tir nelle proprie rimesse e Trasportounito si impegna a sostenere questi atti con il massimo dell’assistenza sindacale», si legge nel testo. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, nella data di oggi 30 marzo, il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è sostanzialmente stabile, pari a 1,746 euro/litro per la benzina e 2,055 euro/litro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,813 euro/litro per la benzina e 2,118 euro/litro per il gasolio.

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