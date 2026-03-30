Quarto missile dall’Iran verso la Turchia intercettato dalla Nato 

la guerra

Il ministero della Difesa turco ha affermato che un missile balistico dall’Iran è stato intercettato dai sistemi di difesa aerea e missilistica della Nato, schierati nel Mediterraneo orientale, dopo essere entrato nello spazio aereo turco, senza precisare l’esatta posizione dell’intercettazione. Quello di oggi è il quarto missile dall’Iran verso la Turchia ad essere intercettato dal sistema difensivo della Nato da quando è iniziato il conflitto tra Usa, Israele e Iran mentre la Repubblica islamica ha sempre negato la responsabilità del lancio dei missili.

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