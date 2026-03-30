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Trema la terra nel Reggino, scossa di magnitudo 3.1

L’Ingv registra un evento sismico con epicentro a San Roberto intorno alle 6 di stamattina. La scossa è stata avvertita anche nella città capoluogo

Pubblicato il: 30/03/2026 – 7:36
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Trema la terra nel Reggino, scossa di magnitudo 3.1

REGGIO CALABRIA Trema la terra nel Reggino. Questa mattina, poco prima delle 6, un terremoto si è verificato in provincia di Reggio Calabria con l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che ha registrato una scossa di magnitudo 3.1. Il sisma, con epicentro a San Roberto, è avvenuto a una profondità di 16 km alle ore 5:58 ed è stato avvertito lungo i comuni della costa tirrenica, oltre che nella città capoluogo.

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