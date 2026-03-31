Calabria protagonista nel del libro di Beltrano dedicato a Vasco Rossi

novità editoriale

CATANZARO La musica di Vasco Rossi racconta l’Italia diventando un viaggio nella storia della Repubblica italiana. Il punto di partenza è la Calabria con una panoramica che abbraccia l’aspetto storico con quello sociologico. E’ il libro “Il re degli stadi 2026”, scritto da Davide Beltrano, che accanto all’analisi empirica, fra snodi cruciali storici per l’Italia e la Calabria, includerà le foto dei fan dai concerti e i loro racconti legati alle emozioni del tour. Nel volume, in uscita subito dopo il tour del Blasco nazionale, le canzoni di Vasco diventeranno una chiave di lettura che stimolerà al racconto del passato in tutte le sue trasformazioni, fratture generazionali e prospettive. Vasco emerge non solo come artista, ma come testimone di un’epoca lunga ottant’anni, capace di accompagnare generazioni diverse e di dare voce, con la sua musica, a un’Italia che cambia e dove il Sud, è visto come luogo centrale di tutta la narrazione.

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