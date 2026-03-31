Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 18:53
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

il riconoscimento

Carabinieri, il comandante provinciale di Catanzaro Giovanni Pellegrino promosso generale

La nomina, a firma del Ministro della Difesa, giunge a coronamento di un’intensa carriera e di importanti incarichi

Pubblicato il: 31/03/2026 – 18:53
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Carabinieri, il comandante provinciale di Catanzaro Giovanni Pellegrino promosso generale

Promosso al grado di generale di brigata dei carabinieri il comandante provinciale di Catanzaro Giovanni Pellegrino, originario di Perugia. Dopo avere vissuto l’infanzia nel capoluogo umbro ha frequentato, nel 1992, l’Accademia militare di Modena. L’ulteriore riconoscimento di promozione a generale da parte del Comando dell’Arma, con nomina a firma del Ministro della Difesa, giunge a coronamento di un’intensa carriera e di importanti incarichi ricoperti negli anni. Dopo il ruolo di vice comandante del reparto carabinieri Presidenza della Repubblica, l’attuale generale Pellegrino ha infatti avuto il comando del reparto operativo di Bari e quello provinciale di Agrigento. Laureato in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza, ha conseguito due master, nel 2021 e nel 2025, nel contesto dei Ministeri dell’Interno e della Difesa ed ha da ultimo rivestito l’incarico di capo ufficio Concorsi e contenzioso nell’ambito del sistema del reclutamento dell’Arma, per poi approdare in Calabria, dove, dal 15 settembre 2025, è comandante provinciale di Catanzaro, da cui dipendono il Gruppo di Lamezia Terme e le sei compagnie ricomprese tra i versanti tirrenico e ionico.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
carabinieri
carabinieri catanzaro
Catanzaro
comandante provinciale carabinieri
CRONACA
generale
giovanni pellegrino
Promozione
Categorie collegate
Catanzaro
Cronaca
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x