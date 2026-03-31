Carabinieri, il comandante provinciale di Catanzaro Giovanni Pellegrino promosso generale

il riconoscimento

Promosso al grado di generale di brigata dei carabinieri il comandante provinciale di Catanzaro Giovanni Pellegrino, originario di Perugia. Dopo avere vissuto l’infanzia nel capoluogo umbro ha frequentato, nel 1992, l’Accademia militare di Modena. L’ulteriore riconoscimento di promozione a generale da parte del Comando dell’Arma, con nomina a firma del Ministro della Difesa, giunge a coronamento di un’intensa carriera e di importanti incarichi ricoperti negli anni. Dopo il ruolo di vice comandante del reparto carabinieri Presidenza della Repubblica, l’attuale generale Pellegrino ha infatti avuto il comando del reparto operativo di Bari e quello provinciale di Agrigento. Laureato in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza, ha conseguito due master, nel 2021 e nel 2025, nel contesto dei Ministeri dell’Interno e della Difesa ed ha da ultimo rivestito l’incarico di capo ufficio Concorsi e contenzioso nell’ambito del sistema del reclutamento dell’Arma, per poi approdare in Calabria, dove, dal 15 settembre 2025, è comandante provinciale di Catanzaro, da cui dipendono il Gruppo di Lamezia Terme e le sei compagnie ricomprese tra i versanti tirrenico e ionico.

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