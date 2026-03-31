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Fuga di GPL nel Vibonese, i Vigili del Fuoco mettono in sicurezza la zona – FOTO

Con il supporto del nucleo regionale specializzato NBCR/LPG hanno provveduto allo smaltimento del prodotto tramite combustione controllata

Pubblicato il: 31/03/2026 – 17:58
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Fuga di GPL nel Vibonese, i Vigili del Fuoco mettono in sicurezza la zona – FOTO

VIBO VALENTIA Nella mattinata di oggi, i Vigili del Fuoco del Comando  di Vibo Valentia sono intervenuti in località Priscopio, nel comune di Zambrone, a seguito di una perdita di GPL da un serbatoio, originata dai dispositivi di sicurezza dello stesso. La squadra del Distaccamento cittadino “Porto” , giunta tempestivamente sul posto, ha effettuato le prime operazioni di monitoraggio della fuga di gas e i tentativi di contenimento della perdita. Per le operazioni di messa in sicurezza è stato richiesto il supporto del nucleo regionale specializzato NBCR/LPG (Nucleare Biologico Chimico Radiologico), che, non potendo procedere al recupero del GPL residuo, ha provveduto allo smaltimento del prodotto mediante combustione controllata in torcia, secondo le procedure di sicurezza previste. A scopo precauzionale, l’area adiacente alla zona di intervento è stata temporaneamente interdetta al transito pedonale e veicolare per garantire la sicurezza della popolazione. Le operazioni si sono concluse intorno alle ore 15:00 senza ulteriori criticità.

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