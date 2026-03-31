Iraq, rapita giornalista americana a Baghdad

medio oriente

Una giornalista americana – Shelly Kittleson – è stata rapita a Baghdad da un gruppo armato. Lo riporta Alarabiya citando il ministero dell’Interno iracheno. Le forze di sicurezza irachene – a quanto si apprende – hanno arrestato uno dei rapitori, mentre gli altri sono fuggiti con la donna rapita. Un video di Alarabiya/Alhadath ha documentato il momento in cui un’auto si è fermata vicino a una donna in una delle strade della capitale irachena, prima che un gruppo di uomini armati si avvicinasse e la costringesse a salire a bordo del veicolo, che si è poi allontanato rapidamente. La report collabora con diversi media tra cui anche alcuni italiani. E’ stato pubblicato oggi sul sito del Foglio un suo articolo dal titolo “Il prezzo della neutralità curda. Gli attacchi nel Kurdistan iracheno”. (Agi)

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