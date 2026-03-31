‘Ndrangheta, inchiesta Aquarium: disposta la scarcerazione di Giovanni Maiolo

locale di ariola

CATANZARO Il gip del Tribunale di Catanzaro Gilda Danilo Romano ha emesso oggi un’ordinanza di scarcerazione nei confronti di Giovanni Maiolo, indagato nell’inchiesta Aquarium contro l’omonima cosca del locale di Ariola. Il gip ha accolta l’istanza dell’avvocato difensore Sandro D’Agostino. Giovanni Maiolo era stato raggiunto da misura cautelare nell’operazione dello scorso 26 marzo in quanto ritenuto finanziatore dell’associazione al cui vertice, secondo gli inquirenti, ci sarebbe il fratello Angelo. A Giovanni Maiolo viene contestato anche la ricezione di un pagamento di 14.900 euro come corrispettivo della vendita di stupefacente. Per gli inquirenti il termine “fratello” era riferito proprio all’odierno indagato, individuandolo come autore delle condotte contestate. La difesa, dopo l’interrogatorio di garanzia in cui l’indagato aveva negato ogni addebito, ha proposto al giudice una ricostruzione alternativa del materiale indiziario, in particolare fornendo atti dai quali si evince che il termine “fratello” veniva utilizzato in colloqui con soggetti diversi dal Maiolo Giovanni e che gli inquirenti avevano applicato il nickname “fratello” all’utilizzatore, rimasto ignoto, di un’utenza di telefonia. Il gip ha ritenuto corrette le tesi difensive e di incidenza tale da ribaltare il quadro di gravità indiziaria, rimettendo immediatamente in libertà l’indagato Giovanni Maiolo. (redazione@corrierecal.it)

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