Pappaterra smentisce la candidatura a sindaco di Castrovillari: «La mia priorità è l’impegno civico»

la precisazione

CASTROVILLARI «Ho appreso da alcuni articoli di stampa e da note social che il mio nome viene accostato ad una ipotetica candidatura a sindaco di Castrovillari in rappresentanza del centro destra alle prossime elezioni amministrative. Smentisco categoricamente questo accostamento per due ragioni. La prima è chi conosce la mia lunga storia politica ed amministrativa sa che non potrei essere certamente io il rappresentante di tale schieramento politico. Significherebbe cancellare tanti anni di coerente militanza e di impegno pubblico. La seconda è il rispetto che nutro verso le forze politiche del centro destra castrovillarese al cui interno militano personalità autorevoli e pienamente legittimate ad avanzare proposte di candidatura per la guida della Città di Castrovillari». A scriverlo sui suoi canali social è l’ex assessore regionale e parlamentare Mimmo Pappaterra.

«Tengo a precisare – aggiunge – che il mio nome come candidato sindaco di Castrovillari è stato proposto in queste settimane nell’ambito di un’ampia riflessione che ha coinvolto più soggetti finalizzata alla costruzione di una Alleanza Civica ispirata ai valori liberali e riformisti con l’obiettivo di rafforzare i rapporti con tutti i Comuni del comprensorio del Pollino ed aprire una nuova stagione di collaborazione con tutta l’area della Sibaritide. Una richiesta di disponibilità avanzata nei miei confronti per i diversi ruoli istituzionali ricoperti, per l’esperienza amministrativa maturata e per il lavoro di relazioni costruito nel tempo con i territori. Ho accolto questa sollecitazione con senso di responsabilità e per dare una mano alla crescita della città così come feci in occasione della battaglia per la difesa del Tribunale di Castrovillari quando mi fu chiesto di guidarne con successo il Comitato Promotore. Il progetto in campo è assolutamente ambizioso e richiede condizioni politiche e programmatiche solide e condivise.

In ogni caso il mio impegno per Castrovillari e per l’intero territorio non è e non sarà mai legato a ruoli o candidature e resterà costante e determinato al servizio delle istituzioni e delle comunità».

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