Tempo instabile in Calabria: pioggia e neve in montagna, ma migliora per Pasqua

il meteo

Un fronte freddo in discesa dal Nord Europa sta portando da ieri sera un peggioramento sulla Calabria, con l’arrivo delle prime piogge sulle zone settentrionali della regione. Secondo le previsioni di 3Bmeteo, oggi, martedì, si sta formando un profondo vortice sul Sud Italia, attorno al quale ruoterà una perturbazione responsabile di un’altra giornata instabile, con piogge e rovesci anche temporaleschi su gran parte del territorio.

Sulle zone appenniniche si prevedono nevicate a partire dai 1200-1300 metri di quota. Le temperature diminuiranno sensibilmente: a Reggio Calabria, ad esempio, le minime oscilleranno intorno ai 10°C e le massime si fermeranno sui 14°C, secondo i dati forniti da 3Bmeteo.

L’instabilità persisterà nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì, in particolare sul versante ionico, seppur con la quota neve in graduale rialzo oltre i 1200 metri. La presenza del vortice tra il basso Tirreno e lo Ionio determinerà anche un deciso rinforzo dei venti a rotazione ciclonica, aumentando la percezione del freddo e i fenomeni localmente più intensi.

Secondo 3Bmeteo, le ultime piogge sparse insisteranno sabato, ma proprio durante il lungo weekend di Pasqua il vortice inizierà a spostarsi verso i Balcani. Contestualmente, da ovest avanzerà gradualmente un promontorio anticiclonico che favorirà un miglioramento delle condizioni meteo. Le festività pasquali dovrebbero quindi trascorrere sotto un cielo in prevalenza sereno, con temperature in aumento e clima più mite su tutta la Calabria.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato