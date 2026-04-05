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il dramma
Ciclista precipita in un burrone e muore, la procura di Paola apre un’inchiesta
L’incidente lungo la Provinciale 9 nel territorio di Santa Maria del Cedro. L’allarme dato dai passanti
Pubblicato il: 05/04/2026 – 17:40
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PAOLA La procura di Paola ha aperto un’inchiesta per chiarire le dinamiche di un drammatico incidente in seguito al quale, nelle scorse ore, ha perso la vita un ciclista: il suo cadavere è stato rinvenuto nei pressi del castello di Castello di San Michele a Santa Maria del Cedro, centro dell’alto Tirreno cosentino, dove la la Strada Provinciale 9 interseca il corso del fiume Abatemarco. A dare l’allarme sono stati i passanti che hanno visto la bicicletta incustodita sul ciglio del burrone da cui l’uomo, originario del luogo, è precipitato.
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