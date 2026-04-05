Ciclista precipita in un burrone e muore, la procura di Paola apre un’inchiesta

il dramma

PAOLA La procura di Paola ha aperto un’inchiesta per chiarire le dinamiche di un drammatico incidente in seguito al quale, nelle scorse ore, ha perso la vita un ciclista: il suo cadavere è stato rinvenuto nei pressi del castello di Castello di San Michele a Santa Maria del Cedro, centro dell’alto Tirreno cosentino, dove la la Strada Provinciale 9 interseca il corso del fiume Abatemarco. A dare l’allarme sono stati i passanti che hanno visto la bicicletta incustodita sul ciglio del burrone da cui l’uomo, originario del luogo, è precipitato.