Corigliano-Rossano, bimbo di 5 anni precipita dal primo piano

la paura e i soccorsi

CORIGLIANO-ROSSANO Attimi di paura nel pomeriggio di oggi, domenica di Pasqua, a Rossano Scalo, dove un bambino di appena 5 anni è caduto dal balcone di un’abitazione al primo piano. Un volo che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi e che ha immediatamente fatto scattare la macchina dei soccorsi. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un evento accidentale. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 che, valutate le condizioni del piccolo, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso per un trasferimento rapido nell’ospedale Hub Annunziata di Cosenza. Il bambino ha riportato la frattura del femore e un trauma cranico, ma – fortunatamente – non sarebbe in pericolo di vita. Una notizia che restituisce un primo, importante sospiro di sollievo. Presenti sul posto anche gli agenti del Commissariato di Corigliano-Rossano per gli accertamenti del caso e per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.