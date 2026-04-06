Controlli della Polizia a Crotone e Cirò. Un arresto per furto d’auto

sicurezza e legalità

CROTONE Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio il Questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino, ha disposto un imponente servizio nelle città di Cirò e di Crotone, impegnando le diverse articolazioni della Questura e delle Specialità. Il Personale della Divisione Anticrimine ha posto l’attenzione su 24 soggetti sottoposti alla limitazione della libertà personale (agli arresti domiciliari per reaticommessi in materia di stupefacenti e di associazione a delinquere di stampo mafioso e ai sorvegliati speciali), tutti residenti nel comune di Cirò e Cirò Marina. Il personale dell’Ufficio Immigrazione e della Digos ha identificato 31 cittadini extracomunitari, risultati regolari sul territorio nazionale, e ha effettuato minuziosi controlli sulle dichiarazioni di ospitalità in favore di cittadini extracomunitari. L’attività di prevenzione ha anche interessato le strade statali, dove la Polizia Stradale ha tratto in arresto un uomo sorpreso alla guida di un veicolo risultato essere oggetto di furto. Dagli accertamenti effettuati è emerso che l’autovettura era stata rubata nel corso della mattinata, mentre era parcheggiata all’esterno di un’attività commerciale. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La Polizia Ferroviaria ha posto l’attenzione sulle aree adiacenti alla stazione e sulle principali arterie stradali ove ha identificato 90 persone, di cui 24 positivi, e ha controllato 68 veicoli. Mentre, gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno effettuato diversi posti di controllo nel territorio di Crotone, nel corso dei quali hanno identificato 126 persone, di cui 25 con precedenti, e hanno controllato nr. 71 veicoli. Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti impiegati nel servizio di controllo del territorio, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un soggetto sorpreso a danneggiare il portone d’ingresso di un’altrui abitazione con un oggetto metallico, hanno identificato 224 persone, di cui 59 con precedenti, e hanno controllato 138 veicoli, oltre ad effettuare controlli alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale residenti nel comune di Crotone.

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