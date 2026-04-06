Incidente mortale sulla Statale 107 a Celico: una vittima

tragedia a pasquetta

COSENZA Pasquetta di sangue nel Cosentino. Un incidente si è verificato sulla Strada Statale 107, all’altezza del km.51, nel Comune di Celico. Da quanto si è appreso una persona è deceduta. Il traffico è rallentato e sono in corso i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. (f.b.)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato