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tragedia a pasquetta

Incidente mortale sulla Statale 107 a Celico: una vittima

L’incidente si è verificato all’altezza del km 51. In corso i rilievi

Pubblicato il: 06/04/2026 – 22:44
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Incidente mortale sulla Statale 107 a Celico: una vittima

COSENZA Pasquetta di sangue nel Cosentino. Un incidente si è verificato sulla Strada Statale 107, all’altezza del km.51, nel Comune di Celico. Da quanto si è appreso una persona è deceduta. Il traffico è rallentato e sono in corso i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. (f.b.)

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