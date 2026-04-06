Lite tra zio e nipote degenera: 58enne accoltellato a Isola Capo Rizzuto

il fatto di sangue

CROTONE Un uomo è rimasto ferito questa mattina a Isola Capo Rizzuto, in località Le Cannella. Secondo una prima ricostruzione il ferito, un 58enne, è stato accoltellato al fianco sinistro al culmine di una violenta lite con il nipote. Sul posto un’ambulanza del 118 ma la profondità della ferita ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza per un trasferimento rapido in ospedale. Le condizioni del 58enne sono gravi, ma stabili. L’uomo è stato sottoposto ad esami per verificare se la coltellata abbia interessato organi interni. Diverse pattuglie dei carabinieri hanno raggiunto il luogo dell’aggressione per avviare le indagini. I militari dell’Arma sono ora impegnati nel ricostruire l’esatta dinamica della vicenda e nel chiarire i motivi che hanno portato allo scoppio della violenta lite tra i due familiari. (redazione@corrierecal.it)

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