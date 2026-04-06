Ultraleggero perde quota e si schianta sulla spiaggia a Grisolia: illesi i due occupanti

tragedia sfiorata

COSENZA Tragedia sfiorata a Grisolia, sul Tirreno Cosentino, dove un ultraleggero proveniente da Siracusa è precipitato sulla spiaggia. Miracolosamente illesi i due occupanti. Il velivolo, un biposto P92 Tecnam a tre assi (ala alta), era diretto in Basilicata. Sul posto sono intervenuti la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Scalea, i carabinieri della Compagnia di Diamante e la Capitaneria di Porto, che hanno avviato i rilievi di rito. Il personale del 118 ha, invece, assistito i due piloti. In corso di accertamento le cause dell’incidente: tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti un guasto meccanico o un errore umano. (redazione@corrierecal.it) (Foto in copertina tratta da facebook)

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