Cade in un serbatoio, morto operaio di una distilleria

La tragedia

Un operaio di 54 anni è morto nella Distilleria Durbino Friulia del Gruppo Caffo a Passons di Pasian di Prato. L’uomo, Italo Carpi originario di Fagagna, per cause ancora da accertare era all’interno di un serbatoio. Sul posto i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco che hanno solo potuto constatare il decesso dell’operaio. Dal racconto fornito dal Tgr, a recuperare il cadavere sono stati i Vigili del Fuoco, mentre il decesso è stato costatato dai medici del 118. Sul posto è giunta anche la figlia dell’operaio. La tragedia – sottolinea il Tgr – ricorda quanto accaduto nel 1985 nell’antica distilleria di Pasian di Prato, la Durbino, quando il titolare dell’impresa perse la vita in circostanze analoghe. La conferma arriva dal figlio della vittima, raggiunto al telefono dai giornalisti della Rai.

La Caffo, proprietaria dello stabilimento, in una nota, «esprime il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa del proprio collaboratore Italo Carpi, esperto e diligente lavoratore, in servizio da 33 anni presso lo stabilimento. La proprietà, il direttore ed i colleghi, ancora increduli, si stringono con sincera partecipazione alla sua famiglia. In questo momento di grande dolore, l’azienda è a disposizione delle autorità competenti e resta in attesa degli esiti e dei primi riscontri delle verifiche in corso, al fine di chiarire con precisione la dinamica di quanto accaduto, che dai primi riscontri non sembra, al momento, attribuibile ad un incidente. Seguiranno ulteriori comunicazioni ufficiali non appena saranno disponibili maggiori informazioni».

(Foto: TGR Rai FVG)