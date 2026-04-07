Serie tv, su Raiuno “La buona stella”: due destini e una borsa piena di soldi

in prima visione dal 13 aprile

ROMA Andrà in onda su Rai 1 dal 13 aprile 2026 in prima serata “La buona stella”, serie TV in 3 serate, coprodotta da Rai Fiction e Paypermoon Italia, col sostegno della Calabria Film Commission diretta da Luca Brignone e interpretata, tra gli altri, da Miriam Dalmazio, Filippo Scicchitano, Francesco Arca, Laura Cravedi, Claudio Corinaldesi, Massimo De Santis e Alessio Praticò. La serie è stata girata in Calabria per tre settimane toccando Crotone, Isola Capo Rizzuto, Cutro, Botricello e Lamezia Terme, con l’utilizzo di oltre cento professionisti tra tecnici, attori, piccoli ruoli e comparse della regione.

La trama

La buona stella è una storia di rinascita. Come ci si rialza dopo essere caduti? Servono forza, volontà e coraggio, ma anche una buona stella. La serie racconta la storia di Simone (Filippo Scicchitano), un matrimonio fallito alle spalle e una carriera di calciatore mai decollata, e di Stella (Miriam Dalmazio), poliziotta ribelle che vuole rimettersi in piedi dopo aver tragicamente perduto l’uomo che amava. Due destini, uniti da una borsa piena di soldi, che Simone ruba dalla scena di un crimine sul quale Stella dovrà indagare. Per un gioco del destino i soldi, che sembravano essere la fortuna di Simone, si trasformano nella sua condanna a morte: i criminali a cui li ha sottratti sono sulle sue tracce. Con l’ex moglie Alessia (Laura Cravedi) e la figlia Giada, Simone si trova costretto a una fuga piena di imprevisti lungo le coste della Calabria. Unica speranza per Simone è Stella: solo lei, infatti, indagando, può ricostruire il filo degli eventi e provare a salvarlo. Per la poliziotta, però, sono indagini che riaprono ferite del passato e che la costringono a lavorare fianco a fianco con Valerio (Francesco Arca), dirigente degli Affari Interni, che la ostacola in tutto, accecato da un antico odio.

«Interpretare il personaggio dell’ispettrice Stella Rongoni – dice Miriam Dalmazio – per me è stato un vero regalo. Ho avuto la possibilità di esplorare come attrice un genere nuovo, il crime, e di fare un viaggio all’interno dell’anima di un personaggio molto distante da me. Stella porta un messaggio molto bello, secondo me, per questi tempi bui, cioè, l’essere ancorati alla vita, amare la vita e rimanere lucidi nei momenti peggiori per cogliere le seconde possibilità. Questi temi sono stati raccontati con molta grazia e delicatezza dal regista Luca Brignone che ha messo tutta la sua sensibilità al servizio della serie. Sono grata a Rai Fiction e Paypermoon per questa preziosa possibilità».

«Questa esperienza – aggiunge Filippo Scicchitano – per me è stata incredibile, il personaggio di Simone mi ha permesso di esplorare diverse parti di me e soprattutto di entrare nelle zone oscure che molto spesso ci fanno paura. Un personaggio fragile ma anche coraggioso, che attraverso i suoi fallimenti prova a riscattare se stesso per ottenere un’altra possibilità dalla sua famiglia, un lungo viaggio tra tenebre e paradiso che mi ha restituito la complessità di questo lavoro ma anche la passione che ci vuole per farlo. La direzione di Luca Brignone è stata determinante affinché sposassi completamente il progetto, le sue parole erano sempre piene di fiducia e ottimismo soprattutto nei momenti più complessi. Un’energia così difficilmente si trova in un set, per questo gli sarò sempre grato».

La Calabria

Per un gioco del destino, quei soldi, che sembravano essere la fortuna di Simone, si trasformano nella sua condanna a morte, perché i criminali a cui li ha sottratti sono sulle sue tracce e sono pronti a tutto pur di recuperarli. Così, con l’ex moglie Alessia e la figlia Giada, si trova costretto a scappare, in una fuga continua e piena di imprevisti che si snoda lungo le coste della Calabria, toccando Crotone, Isola Capo Rizzuto, Cutro, Botricello e Lamezia Terme. L’unica speranza per Simone è Stella: solo lei, infatti, indagando, può ricostruire il filo degli eventi e provare a salvarlo. Per la poliziotta, però, sono indagini che riaprono ferite del passato mai chiuse e che la obbligano a lavorare fianco a fianco con Valerio, dirigente degli Affari Interni, che fa di tutto per ostacolarla, accecato da un antico odio.

«La buona stella – spiega Francesco Arca – è una storia che parla di ferite e di seconde possibilità, e questo è ciò che mi ha colpito fin da subito. Lavorare con Luca Brignone mi ha permesso di entrare in profondità in un personaggio complesso, segnato dal passato. Il mio Valerio è un uomo duro, ma quella durezza nasce da un dolore che non ha mai davvero elaborato. Condividere il set con colleghi come Miriam Dalmazio e Filippo Scicchitano ha reso tutto ancora più autentico. Credo che il pubblico si riconoscerà in questo viaggio, perché racconta quanto sia difficile, ma necessario, trovare la propria strada dopo una caduta».

E mentre Simone e famiglia cercano di sfuggire ai propri inseguitori, Stella deve fare i conti con le insidie del lavoro e le conseguenze di un amore che non ha mai dimenticato.

«Girare ‘La Buona Stella’ – conclude Luca Brignone – per me è stato un viaggio dentro le fragilità più profonde dei personaggi, un continuo confronto con il loro buio e con quella sottile linea che separa la disperazione dal coraggio. Ho cercato di restituire verità, lasciando che ogni emozione emergesse senza filtri per restituirla intatta allo spettatore. Questa serie è, prima di tutto il racconto profondo di come può essere una vita: imperfetta, dolorosa, autentica e innamorata, tutto fino in fondo e alle volte fino a toccarlo il fondo per poi risalire».

La serie è sceneggiata da Camilla Buizza, Giulio Calvani, Fabrizio Cestaro e Paolo Piccirillo; scenografia di Francesca Passadore; costumi di Lisangela Sabbatella; montaggio di Davide Miele; direzione della fotografia di Claudio Cofrancesco; musiche originali firmate da Andrea Ridolfi e Vito Abbonato (Edizioni Musicali Rai Com); produttore esecutivo Riccardo Cardarelli; produttori Rai Ivan Carlei, Nadia Di Giovambattista, Paola Leonardi e Luca Poldelmengo; prodotta da Mario Mauri per Paypermoon Italia.