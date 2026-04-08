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Energia, Ue: «Nessuna illusione, la crisi sarà lunga»

Pesano i flussi di petrolio e Gnl sui mercati

Pubblicato il: 08/04/2026 – 14:15
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Energia, Ue: «Nessuna illusione, la crisi sarà lunga»

BRUXELLES «Non dobbiamo illuderci che questa crisi, che attualmente sta avendo un impatto sui prezzi elevati dell’energia, sarà di breve durata. Non lo sarà per quanto riguarda i volumi che transitano attraverso lo stretto di Hormuz». Lo dice la portavoce della Commissione europea per l’Energia, Anna-Kaisa Itkonen, nel briefing quotidiano con la stampa, rispondendo a una domanda sulle previsioni di un ritorno alla normalità dopo la tregua e la riapertura dello Stretto di Hormuz. «Circa l’8,5% del nostro GNL proviene dallo stretto. Per quanto riguarda il petrolio, inclusi greggio e prodotti raffinati, si tratta di circa il 7%, proveniente principalmente da Iraq, Kuwait, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Per quanto riguarda il carburante per aerei e il diesel, la percentuale si aggira intorno al 40%. A livello globale, per lo stretto transita il 20% sia del petrolio che del GNL, rispettivamente – precisa -. Quindi è un punto di strozzatura molto, molto importante, ovviamente, e il blocco ha avuto, abbiamo visto l’impatto che ha avuto, e ora ovviamente non siamo, non sono in grado di speculare su cosa accadrà, quanto velocemente potrebbe avere un impatto, ma quello che possiamo già prevedere è che questa crisi non sarà di breve durata», ribadisce.

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