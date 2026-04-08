‘Ndrangheta, blitz della polizia in 5 regioni: droga, armi ed estorsioni – I NOMI

l’operazione

VIBO VALENTIA Dalle prime ore di questa mattina, a Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza,

Benevento, Milano, Rovigo e Viterbo, gli investigatori della Polizia di Stato stanno dando esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari disposte a carico di 54 soggetti, gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione per delinquere di stampo mafioso, nonché associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, lesioni aggravate, ricettazione, danneggiamento aggravato, detenzione e porto in luogo pubblico di armi, detenzione di materiale esplodente, estorsione, violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale, procurata inosservanza di pena, favoreggiamento personale, trasferimento fraudolento di valori ed uccisione di animali, tutti aggravati dal metodo o dall’agevolazione mafiosa.

L’operazione

L’operazione – coordinata dalla Procura distrettuale di Catanzaro e condotta dalla I Divisione dello SCO, dalla Squadra Mobile di Vibo Valentia e dalla S.I.S.C.O. di Catanzaro – vede attualmente impegnati circa 350 uomini, con l’impiego di tutti gli assetti specializzati del Servizio Centrale Operativo e la partecipazione di investigatori provenienti da diverse Squadre Mobili, oltre ad Unità Operative di Primo Intervento, equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, unità cinofile (antiesplosivo ed antidroga), artificieri, specialisti della Polizia Scientifica e del Reparto Volo. L’inchiesta ha riscontrato la piena operatività della consorteria di ‘ndrangheta comunemente nota come “Locale dell’Ariola” e, in particolare, della ‘ndrina facente capo alle famiglie Emanuele e Idà di Gerocarne (VV) – attive nei comuni del comprensorio delle Serre vibonesi – coinvolgendo, per gli aspetti legati al traffico di stupefacenti, anche uno degli indagati già emersi nell’inchiesta “Doppia Curva” di Milano.

Maggiori informazioni verranno diffuse nella Conferenza Stampa che si terrà presso la Procura della Repubblica – DDA di Catanzaro alle ore 10.30, alla presenza del Procuratore Capo, del Direttore del Servizio Centrale Operativo e del Questore di Vibo Valentia. (redazione@corrierecal.it)

Custodia cautelare in carcere

Gerardo Accorinti Ferdinando Bartone Antonio Campisi Antonio Carnovale Michele Carnovale Giovanni Castagna Maurizio Castagna Domenico Chiera Giuseppe Chiera Michele D’Angelo Bruno Emanuele Caterina Emanuele Gaetano Emanuele Emanuele Nazzareno Salvatore Giovanni Emanuele Salvatore Emanuele Marco Fredico Giuseppe Giampaolo Antonino Grillo Arianna Ida’ Francesco Ida’ Franco Ida’ Michele Ida’ Giovanni La Bella Santo Livoti Damiano Mamone Filippo Mazzotta Giuseppe Parisi Pietro Parisi Giuseppe Santo Procopio Michele Raso Michele Ripepi Alessio Sabatino Vincenzo Sabatino Gianluca Serrao Aurelia Klaudia Solecka Marco Stramondinoli Gregorio Suriani Domenico Tassone Simone Tassone Vincenzo Vallelunga Salvatore Zannino Gaetano Zupo

Ai domiciliari

Idà Marco Idà Michele ‘97 Nardo Domenico Zannino Domenico

Obbligo di dimora

Michelangela Alessandria Lucia D’Agostino Marco Fiorillo Sascha Rosaria Andrea Fortuna Domenico Giardino Ivano Ida’ Valerio Leandro Carmelo Ripepi

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