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‘Ndrangheta, blitz della polizia in 5 regioni: droga, armi ed estorsioni – I NOMI

L’inchiesta ha riscontrato la piena operatività del “Locale dell’Ariola” e, in particolare, della ‘ndrina facente capo alle famiglie Emanuele e Idà di Gerocarne

Pubblicato il: 08/04/2026 – 8:28
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‘Ndrangheta, blitz della polizia in 5 regioni: droga, armi ed estorsioni – I NOMI

VIBO VALENTIA Dalle prime ore di questa mattina, a Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza,
Benevento, Milano, Rovigo e Viterbo, gli investigatori della Polizia di Stato stanno dando esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari disposte a carico di 54 soggetti, gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione per delinquere di stampo mafioso, nonché associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, lesioni aggravate, ricettazione, danneggiamento aggravato, detenzione e porto in luogo pubblico di armi, detenzione di materiale esplodente, estorsione, violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale, procurata inosservanza di pena, favoreggiamento personale, trasferimento fraudolento di valori ed uccisione di animali, tutti aggravati dal metodo o dall’agevolazione mafiosa.

L’operazione

L’operazione – coordinata dalla Procura distrettuale di Catanzaro e condotta dalla I Divisione dello SCO, dalla Squadra Mobile di Vibo Valentia e dalla S.I.S.C.O. di Catanzaro – vede attualmente impegnati circa 350 uomini, con l’impiego di tutti gli assetti specializzati del Servizio Centrale Operativo e la partecipazione di investigatori provenienti da diverse Squadre Mobili, oltre ad Unità Operative di Primo Intervento, equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, unità cinofile (antiesplosivo ed antidroga), artificieri, specialisti della Polizia Scientifica e del Reparto Volo. L’inchiesta ha riscontrato la piena operatività della consorteria di ‘ndrangheta comunemente nota come “Locale dell’Ariola” e, in particolare, della ‘ndrina facente capo alle famiglie Emanuele e Idà di Gerocarne (VV) – attive nei comuni del comprensorio delle Serre vibonesi – coinvolgendo, per gli aspetti legati al traffico di stupefacenti, anche uno degli indagati già emersi nell’inchiesta “Doppia Curva” di Milano.
Maggiori informazioni verranno diffuse nella Conferenza Stampa che si terrà presso la Procura della Repubblica – DDA di Catanzaro alle ore 10.30, alla presenza del Procuratore Capo, del Direttore del Servizio Centrale Operativo e del Questore di Vibo Valentia. (redazione@corrierecal.it)

Custodia cautelare in carcere

  1. Gerardo Accorinti
  2. Ferdinando Bartone
  3. Antonio Campisi
  4. Antonio Carnovale
  5. Michele Carnovale
  6. Giovanni Castagna
  7. Maurizio Castagna
  8. Domenico Chiera
  9. Giuseppe Chiera
  10. Michele D’Angelo
  11. Bruno Emanuele
  12. Caterina Emanuele
  13. Gaetano Emanuele
  14. Emanuele Nazzareno Salvatore
  15. Giovanni Emanuele
  16. Salvatore Emanuele
  17. Marco Fredico
  18. Giuseppe Giampaolo
  19. Antonino Grillo
  20. Arianna Ida’
  21. Francesco Ida’
  22. Franco Ida’
  23. Michele Ida’
  24. Giovanni La Bella
  25. Santo Livoti
  26. Damiano Mamone
  27. Filippo Mazzotta
  28. Giuseppe Parisi
  29. Pietro Parisi
  30. Giuseppe Santo Procopio
  31. Michele Raso
  32. Michele Ripepi
  33. Alessio Sabatino
  34. Vincenzo Sabatino
  35. Gianluca Serrao
  36. Aurelia Klaudia Solecka
  37. Marco Stramondinoli
  38. Gregorio Suriani
  39. Domenico Tassone
  40. Simone Tassone
  41. Vincenzo Vallelunga
  42. Salvatore Zannino
  43. Gaetano Zupo

Ai domiciliari

  1. Idà Marco
  2. Idà Michele ‘97
  3. Nardo Domenico
  4. Zannino Domenico

Obbligo di dimora

  1. Michelangela Alessandria
  2. Lucia D’Agostino
  3. Marco Fiorillo
  4. Sascha Rosaria Andrea Fortuna
  5. Domenico Giardino
  6. Ivano Ida’
  7. Valerio Leandro
  8. Carmelo Ripepi

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