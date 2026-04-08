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Nomine del Csm: Campagna presidente del Tribunale di Reggio, Romano procuratore di Lamezia

Il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ha deliberato diverse designazioni di rilievo per gli uffici giudiziari italiani.

Pubblicato il: 08/04/2026 – 19:50
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Nomine del Csm: Campagna presidente del Tribunale di Reggio, Romano procuratore di Lamezia

ROMA Il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ha deliberato nel pomeriggio una serie di nomine di rilievo per gli uffici giudiziari italiani. Con una sola astensione è stato designato Presidente del Tribunale di Reggio Calabria il dottor Giuseppe Campagna. All’unanimità, invece, è stato nominato Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme il dottor Elio Romano. Tre astensioni hanno accompagnato la nomina del dottor Vincenzo Starita alla guida del Tribunale per i Minori di Salerno, mentre con quattro astensioni è stato scelto il dottor Gennaro Iannarone come Procuratore aggiunto a Perugia. Una sola astensione per la nomina della dottoressa Anna Rita Motti a Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno. A Lecce, nel settore civile, pieno consenso per la dottoressa Virginia Zuppetta, mentre la dottoressa Ida Cubiciotti è stata eletta con due astensioni. Più articolato il voto su Piacenza, dove il dottor Antonino Fazio ha ottenuto l’incarico con quattro voti contrari e cinque astensioni. Infine, tre astensioni per la dottoressa Piera De Stefani a Treviso (penale) e unanimità per le nomine romane delle dottoresse Laura Centofanti e Wanda Verusio nel settore civile. (LaPresse)

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