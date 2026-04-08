Nomine del Csm: Campagna presidente del Tribunale di Reggio, Romano procuratore di Lamezia

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ROMA Il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ha deliberato nel pomeriggio una serie di nomine di rilievo per gli uffici giudiziari italiani. Con una sola astensione è stato designato Presidente del Tribunale di Reggio Calabria il dottor Giuseppe Campagna. All’unanimità, invece, è stato nominato Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme il dottor Elio Romano. Tre astensioni hanno accompagnato la nomina del dottor Vincenzo Starita alla guida del Tribunale per i Minori di Salerno, mentre con quattro astensioni è stato scelto il dottor Gennaro Iannarone come Procuratore aggiunto a Perugia. Una sola astensione per la nomina della dottoressa Anna Rita Motti a Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno. A Lecce, nel settore civile, pieno consenso per la dottoressa Virginia Zuppetta, mentre la dottoressa Ida Cubiciotti è stata eletta con due astensioni. Più articolato il voto su Piacenza, dove il dottor Antonino Fazio ha ottenuto l’incarico con quattro voti contrari e cinque astensioni. Infine, tre astensioni per la dottoressa Piera De Stefani a Treviso (penale) e unanimità per le nomine romane delle dottoresse Laura Centofanti e Wanda Verusio nel settore civile. (LaPresse)

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