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«Pronti a riprendere la guerra in Iran in qualsiasi momento»

Il leader israeliano Netanyahu: il cessate il fuoco è una tappa per raggiungere i nostri obiettivi

Pubblicato il: 08/04/2026 – 19:37
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«Pronti a riprendere la guerra in Iran in qualsiasi momento»

ROMA “Il cessate il fuoco è entrato in vigore in pieno coordinamento con Israele. Non si tratta della fine della campagna, ma di una tappa verso il raggiungimento di tutti i nostri obiettivi. Li raggiungeremo, o tramite l’accordo, o con la ripresa dei combattimenti. Israele ha ottenuto risultati eccezionali. E siamo pronti a riprendere” i combattimenti “in qualsiasi momento”. Lo ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu in una dichiarazione video. (Ansa)

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