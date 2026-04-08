Strage dei fornai, trovato e arrestato Elia Del Grande

fuga finita

È stato rintracciato e arrestato dai carabinieri a Varano Borghi, in provincia di Varese, Elia Del Grande, il 50enne fuggito il giorno di Pasqua dalla casa-lavoro di Alba (Cuneo) che doveva frequentare e dalla quale era uscito grazie a una licenza. Alla guida di una Fiat 500 risultata rubata al cimitero della frazione Lentate di Sesto Calende, ha cercato di eludere i controlli dei militari, che lo hanno bloccato e condotto in carcere su disposizione della Procura di Varese. Un carabiniere della compagnia di Gallarate è rimasto ferito nella cattura. L’autore della ‘strage dei fornai’, l’omicidio nel gennaio 1998 di padre, madre e fratello che si opponevano al suo matrimonio con una giovane domenicana, è stato notato lungo la SP 18 a Varano Borghi, in provincia di Varese, non lontano dal suo paese natale, Cadrezzate. Era al volante di una Fiat 500, risultata poi rubata, con la quale ha cercato di eludere il controllo fermandosi nella strada di accesso di un’abitazione privata. Raggiunto e bloccato, quando il carabiniere si è avvicinato al lato guida intimando all’autista di scendere, e cercando di sottrargli le chiavi dell’auto, il fuggitivo ha tentato un’ultima disperata manovra nella quale il militare è stato ferito, in modo lieve.

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