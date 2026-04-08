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le designazioni in b
Tremolada di Monza arbitrerà Avellino-Catanzaro
L’Aia ha reso noto gli arbitri designati per la 34esima giornata di serie B
Pubblicato il: 08/04/2026 – 13:20
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MILANO L’Aia ha reso noto gli arbitri designati per la 34/a giornata di Serie B, in programma l’11 aprile alle 15.00: Frosinone-Palermo (10/04, ore 20.30) Sozza di Seregno; Juve Stabia-Cesena Ferrieri Caputi di Livorno; Pescara-Sampdoria Piccinini di Forlì; Sudtirol-Modena Zanotti di Rimini; Entella-Venezia Galipò di Firenze; Avellino-Catanzaro (ore 17.15) Tremolada di Monza; Monza-Bari (ore 19.30) La Penna di Roma; Padova-Empoli (12/04, ore 15) Perenzoni di Rovereto; Spezia-Mantova (12/04, ore 17.15) Sacchi di Macerata; Reggiana – Carrarese (12/04, ore 19.30) Massimi di Termoli.
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