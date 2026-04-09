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Confagricoltura: un piano straordinario contro la poli-crisi globale

Appello alla Commissione europea per sostenere il settore colpito da rincari

Pubblicato il: 09/04/2026 – 11:57
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Confagricoltura: un piano straordinario contro la poli-crisi globale

Preso atto della situazione di poli-crisi globale, Confagricoltura affianca il Copa-Cogeca nella richiesta alla Commissione europea di una risposta forte, urgente e coordinata. Serve un Piano emergenziale di supporto alla produttività dell’Unione che sta attraversando una fase già fortemente negativa e in peggioramento.
Di seguito si elencano le principali criticità che il settore sta affrontando: prezzi alle stelle e indisponibilità di fertilizzanti che garantiscono la produttività e rappresentano fino al 30% dei costi delle imprese; aumenti fino al 100% del costo del gasolio agricolo; aumento del costo dell’energia che frena la produzione e gli investimenti; pressioni sulla catena di approvvigionamento: rincari dei materiali di imballaggio e servizi di logistica più costosi e indisponibili.
Ecco le nostre richieste: fertilizzanti disponibili e accessibili; supporto alla liquidità delle imprese agricole visto l’eccezionale incremento dei costi di produzione; semplificazione normativa; diversificazione e accessibilità dell’approvvigionamento energetico, incentivando le rinnovabili e le agroenergie. Confagricoltura si unisce al Copa-Cogeca anche nel rendersi disponibile a collaborare per la definizione di un piano specifico.

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