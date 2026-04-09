Revoca Commissariamento, Brutto: «La sanità sia un diritto pienamente esigibile»

il commento

COSENZA Il Consiglio dei Ministri segna una svolta storica per la sanità calabrese, deliberando la revoca del commissariamento della sanità della Regione Calabria. Una decisione che rappresenta un passaggio cruciale verso il ritorno alla piena autonomia gestionale del sistema sanitario regionale, dopo anni di gestione straordinaria. A commentare il provvedimento è il presidente della Commissione Sanità e capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Angelo Brutto, che sottolinea l’importanza del risultato raggiunto: “La revoca del commissariamento è un momento che possiamo definire storico per la Calabria. Dopo anni di sacrifici, riorganizzazione e impegno, portato avanti dal Presidente Roberto Occhiuto, si restituisce finalmente alla Regione la possibilità di governare direttamente il proprio sistema sanitario. È un segnale di fiducia nei confronti del lavoro svolto e delle capacità della nostra classe dirigente”. Brutto evidenzia come il traguardo sia frutto di un percorso complesso e condiviso: “Questo risultato non arriva per caso, ma è il risultato di un lavoro sinergico tra Governo nazionale e istituzioni regionali. La collaborazione istituzionale ha dimostrato che, quando si opera con serietà e visione, è possibile raggiungere obiettivi importanti anche in contesti difficili come quello calabrese”. In questo contesto, si sottolinea anche come sia stato mantenuto l’impegno assunto da Giorgia Meloni in campagna elettorale, alla luce dei significativi passi in avanti compiuti dal Servizio sanitario regionale. Il presidente della Commissione Sanità guarda ora alle sfide future: “Adesso, si apre una fase nuova, che comporta responsabilità ancora maggiori. Dovremo consolidare i risultati ottenuti e migliorare ulteriormente i servizi offerti ai cittadini. La priorità resta quella di garantire una sanità efficiente, vicina ai territori e capace di rispondere concretamente ai bisogni delle persone. Come Fratelli d’Italia continueremo a lavorare affinché questa nuova fase sia all’altezza delle aspettative dei calabresi. La sanità deve essere un diritto pienamente esigibile”. La revoca del commissariamento segna dunque l’inizio di una nuova stagione per la sanità calabrese, fondata su efficienza, sicurezza delle cure, responsabilità e la costruzione dei un sistema sanitario di eccellenza.