Tour de force Catanzaro: Avellino, Modena e Juve Stabia in una settimana

sfide ravvicinate

CATANZARO Il Catanzaro si prepara a vivere una delle settimane più intense della stagione. La squadra guidata da Alberto Aquilani sarà infatti chiamata a un vero e proprio tour de force, con tre partite in appena otto giorni che potrebbero indirizzare in maniera significativa il finale di campionato.

Il primo appuntamento è fissato per sabato 11 aprile, quando i giallorossi scenderanno in campo in trasferta ad Avellino. Un banco di prova tutt’altro che semplice, soprattutto alla luce delle assenze pesanti che condizioneranno le scelte tecniche: saranno indisponibili per squalifica Pittarello, Cassandro e Alesi. Una situazione che obbligherà lo staff a rivedere gli equilibri della squadra, pur potendo contare sul rientro fondamentale del capitano Iemmello, pronto a riprendersi il centro dell’attacco e a guidare i compagni in una fase così delicata.

Archiviata la sfida in Campania, il Catanzaro tornerà davanti al proprio pubblico per il recupero della 31esima giornata. Martedì 14 aprile, allo stadio “Ceravolo”, arriverà il Modena in una gara che si preannuncia cruciale per la classifica. I canarini, infatti, inseguono da vicino i giallorossi e vedono nel quinto posto un obiettivo concreto: il distacco di appena tre punti rende lo scontro diretto uno snodo chiave nella corsa ai playoff. A chiudere questo trittico ad alta intensità sarà la trasferta di sabato 18 aprile contro la Juve Stabia. Un altro impegno insidioso, che metterà alla prova la tenuta fisica e mentale della squadra calabrese, chiamata a gestire energie e pressione in un momento cruciale della stagione.

Queste tre partite rappresentano molto più di un semplice ciclo ravvicinato: saranno un test complessivo sullo stato di salute del Catanzaro, sia dal punto di vista atletico che psicologico. La città sogna di vivere un finale da protagonista e guarda con ambizione ai playoff, con la speranza di replicare – o addirittura migliorare – quanto fatto nelle ultime due stagioni.

Nel frattempo, in vista della sfida con il Modena società giallorossa ha reso note le modalità di vendita dei biglietti per il match del 14 aprile, con la distribuzione dei tagliandi iniziata nella giornata di mercoledì 8 aprile 2026. (redazione@corrierecal.it)

Foto Us Catanzaro

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