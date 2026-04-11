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le morti sospette
Anziani morti in ambulanza: arrestato l’autista 27enne
Indagato per omicidio volontario ex operatore della Croce Rossa
Pubblicato il: 11/04/2026 – 11:32
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È stato arrestato Luca Spada, 27enne di Meldola (Forlì-Cesena), nell’ambito dell’indagine della Procura di Forlì diretta dal procuratore Enrico Cieri sui decessi di alcuni anziani, avvenuti nel giro di pochi mesi, durante o poco dopo il trasporto in ambulanza. Spada, indagato per omicidio volontario, era operatore della Croce Rossa, poi sospeso, e autista dei mezzi di soccorso.
Nei suoi confronti è stata eseguita l’ordinanza di custodia del giudice per le indagini preliminari. L’indagine è dei carabinieri.
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