Anziani morti in ambulanza: arrestato l’autista 27enne

le morti sospette

È stato arrestato Luca Spada, 27enne di Meldola (Forlì-Cesena), nell’ambito dell’indagine della Procura di Forlì diretta dal procuratore Enrico Cieri sui decessi di alcuni anziani, avvenuti nel giro di pochi mesi, durante o poco dopo il trasporto in ambulanza. Spada, indagato per omicidio volontario, era operatore della Croce Rossa, poi sospeso, e autista dei mezzi di soccorso.

Nei suoi confronti è stata eseguita l’ordinanza di custodia del giudice per le indagini preliminari. L’indagine è dei carabinieri.