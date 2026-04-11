Biennale di Venezia, ultimatum Ue: «Niente fondi se ci sono i russi»

la polemica

ROMA La Commissione europea ha avviato la procedura per congelare o revocare i fondi alla Biennale di Venezia per aver permesso alla Russia di riaprire il “suo” padiglione, chiuso dal 2022. La notizia, anticipata da La Repubblica, è stata confermata da fonti della Commissione Ue. La decisione – secondo quanto riporta il quotidiano – è stata comunicata ufficialmente al presidente della fondazione Pietrangelo Buttafuoco con una lettera. Il mittente è l’Agenzia esecutiva per l’istruzione e la cultura, articolazione della Commissione Ue. L’istituzione culturale avrà trenta giorni per chiarire la propria posizione o fare retromarcia. Altrimenti perderà una sovvenzione di due milioni di euro per un periodo di tre anni (dal ’25 al ’28).

Salvini: un volgare ricatto

“Leggevo il volgare ricatto che sarebbe in corso da parte della burocrazia europea nei confronti di uno degli enti culturali più importanti e liberi del mondo, la Biennale d’arte di Venezia: “ti tolgo i fondi perché osi invitare gli artisti russi“. Siamo veramente alla follia. Con quello che accade nel mondo, in Iran, che a Bruxelles minaccino le istituzioni culturali italiane è veramente imbarazzante”. Lo dice il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, riferendosi alla notizia secondo cui la Commissione europea avrebbe avviato la procedura per congelare o revocare i fondi alla Biennale di Venezia se consente alla Russia di riaprire il padiglione. La decisione sarebbe stata comunicata ufficialmente al presidente della fondazione Pietrangelo Buttafuoco con una lettera, inviata dall’Agenzia esecutiva per l’istruzione e la cultura della Commissione Ue.