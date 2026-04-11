La Calabria del vino “conquista” piazza dei Signori. «Siamo a Verona o a Sibari?»

IL RACCONTO

VERONA «Siamo a Verona o in Calabria». I vertici di Veronafiere raggiungono Piazza dei Signori, stracolma di appassionati del vino e dei distillati. L’arena calabrese nella città di Giulietta attira migliaia di turisti, visitatori e curiosi. Domani parte ufficialmente la 58esima edizione di Vinitaly, ma è il fuorisalone a guadagnare la scena. L’assessore all’agricoltura della Regione Calabria, Gianluca Gallo è soddisfatto del lavoro svolto e il «meglio ancora deve arrivare».

«Eravamo riusciti l’anno scorso a realizzare questo sogno, essere protagonisti al centro di Verona in Piazza dei Signori, al centro della dell’agorà del Vinitaly. Era stato un grande successo. Quest’anno abbiamo riproposto la stessa formula».

E il vino calabrese sta registrando numeri da record negli ultimi anni. L’ultimo riconoscimento, in ordine di tempo, riguarda il Concours Mondial de Bruxelles. «Domani (al via ufficiale di Vinitaly) premieremo la cantina Tenuta del Travale come benemerita della viticoltura calabrese che ha ottenuto un riconoscimento importante da parte di Gambero rosso con i tre bicchieri. Ma soprattutto ha raggiunto il prezzo di 150 euro a bottiglia. Ecco questo è l’auspicio per il sistema vitivinicolo calabrese di una crescita importante, una nicchia che deve credere più in se stesa e avere orgoglio e consapevolezza perché dotata di una biodiversità incredibile».

Vino e territorio

«Siamo qui a Verona non solo per raccontare il vino, ma un territorio meraviglioso come la Calabria. La Regione ha conquistato, ancora una volta grazie all’assessore Gallo, il cuore di Verona in questo spazio bellissimo che parla della nostra terra», dice l’assessore regionale al turismo Giovanni Calabrese. «Abbiamo anche vissuto delle bellissime edizioni in Calabria, il Vinitaly and the city è una manifestazione importante fondamentale per il settore e sai sposa con il turismo attraverso anche il racconto del mito, delle leggende, della storia di una terra ancora da scoprire». (f.benincasa@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato