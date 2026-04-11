Lollobrigida allo stand della Calabria a Verona. «Il gemellaggio con Sibari è stato vincente»

l’apertura

VERONA «Torno sempre in Calabria perché è una regione straordinaria, in questo caso è la vostra Regione ad essere venuta qui». Il ministro all’agricoltura Francesco Lollobrigida arriva a Piazza dei Signori per partecipare a Vinitaly and the city. Prima tappa lo stand della Calabria. «Come dice spesso l’assessore regionale Gianluca Gallo c’è una proficua collaborazione per la valorizzazione dei prodotti calabresi, sempre più apprezzati grazie alla capacità della regione di raccontare una terra che prima non veniva narrata come meritava».

Lollobrigida brinda alla Calabria e loda il «gemellaggio tra Sibari e Verona, è stato vincente l’evento estivo organizzato in Calabria per la promozione del vino. È fondamentale per raccontare le radici profonde del nostro Paese». Per il ministro «il vino non è solo una eccellenza, ma rappresenta identità e territorio e Vinitaly riesce a mettere in condizione gli imprenditori di fare bene il loro mestiere, molto di più rispetto ad altre fiere dove si vende e basta. A Verona si fa cultura e si fanno approfondimenti con incontri e panel». (f.benincasa@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato