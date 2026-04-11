Minetti graziata da Mattarella per «gravi motivi di salute di un minore»

Ruby bis

Nicole Minetti è stata graziata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La notizia, anticipata dalla trasmissione Mi Manda RaiTre e poi confermata dal Quirinale con una precisazione ufficiale, riguarda l’ex consigliera regionale lombarda condannata in via definitiva a 1 anno e 1 mese per peculato e a 2 anni e 10 mesi nell’ambito del processo Ruby bis. Secondo quanto riferito dal conduttore Federico Ruffo, il provvedimento di grazia sarebbe stato adottato nelle scorse settimane, con il parere favorevole del ministro della Giustizia Carlo Nordio e del procuratore generale della Corte d’appello.

A chiarire le ragioni del provvedimento è stato poi l’ufficio stampa della Presidenza della Repubblica: «La concessione dell’atto di clemenza – in favore del quale si è espresso il competente Procuratore generale della Corte d’appello in un ampio parere – si è fondata anche sulle gravi condizioni di salute di uno stretto familiare minore della Minetti che necessita di assistenza e cure particolari, presso ospedali altamente specializzati». Il Quirinale ha inoltre precisato che, per tutelare il minore, non verranno diffusi ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute.