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Affluenza record in Ungheria, raggiunto il 74%

Superata la percentuale finale dell’ultima consultazione

Pubblicato il: 12/04/2026 – 18:26
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Affluenza record in Ungheria, raggiunto il 74%

Le elezioni politiche in corso in Ungheria si apprestano a passare alla storia per un’affluenza record. Alle 17:00, secondo i media locali, ha già votato il 74% degli aventi diritto, una percentuale che non supera solo l’affluenza alla stessa ora in occasione del voto del 2022, pari al 62%, ma anche quella totale della precedente consultazione, che a fine giornata fu del 69,5%. I seggi chiuderanno alle 19:00. Nel 1990,quando si svolsero le prime elezioni libere dopo la caduta del Muro di Berlino, l’affluenza fu del 65,1%. 

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