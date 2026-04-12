Sinner trionfa a Montecarlo, batte Alcaraz e torna numero 1

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Jannik Sinner batte Carlos Alcaraz, trionfa a Montecarlo e si riprende il primo posto nella classifica mondiale. Il tennista azzurro vince con un netto 7-6, 6-3 nei confronti del rivale spagnolo nel primo match tra loro due del 2026. Per Sinner si tratta del primo titolo 1000 su terra, del terzo torneo stagionale dopo Indian Wells e Miami e del 27° in carriera.

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