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tennis
Sinner trionfa a Montecarlo, batte Alcaraz e torna numero 1
Il tennista azzurro vince in due set
Pubblicato il: 12/04/2026 – 17:37
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Jannik Sinner batte Carlos Alcaraz, trionfa a Montecarlo e si riprende il primo posto nella classifica mondiale. Il tennista azzurro vince con un netto 7-6, 6-3 nei confronti del rivale spagnolo nel primo match tra loro due del 2026. Per Sinner si tratta del primo titolo 1000 su terra, del terzo torneo stagionale dopo Indian Wells e Miami e del 27° in carriera.
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