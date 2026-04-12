Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 17:37
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

tennis

Sinner trionfa a Montecarlo, batte Alcaraz e torna numero 1

Il tennista azzurro vince in due set

Pubblicato il: 12/04/2026 – 17:37
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Sinner trionfa a Montecarlo, batte Alcaraz e torna numero 1

Jannik Sinner batte Carlos Alcaraz, trionfa a Montecarlo e si riprende il primo posto nella classifica mondiale. Il tennista azzurro vince con un netto 7-6, 6-3 nei confronti del rivale spagnolo nel primo match tra loro due del 2026. Per Sinner si tratta del primo titolo 1000 su terra, del terzo torneo stagionale dopo Indian Wells e Miami e del 27° in carriera.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato  

Argomenti
carlos alcaraz
classifica tennis
Jannik Sinner
montecarlo
sinner
tennis
tennis italia
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x