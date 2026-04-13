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lo scontro
Incidente sulla SS 107, traffico ripreso a Rovito
Ripristinata la circolazione dopo i rilievi delle forze dell’ordine. Nello scontro erano rimasti coinvolti quattro auto e un autobus
Pubblicato il: 13/04/2026 – 18:58
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COSENZA E’ stata ripristinata la circolazione lungo la SS 107 “Silana Crotonese”, a seguito dell’incidente verificatosi nel territorio di Rovito in provincia di Cosenza. Il sinistro avvenuto nel l tratto compreso tra il km 41,100 e il km 41,400, in direzione Crotone, ha coinvolto 5 veicoli (4 autovetture e 1 autobus). La circolazione era stata interdetta per consentire i rilievi da parte dei Carabinieri con deviazioni attivate sul posto.
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