Incidente sulla SS 107, traffico ripreso a Rovito

lo scontro

COSENZA E’ stata ripristinata la circolazione lungo la SS 107 “Silana Crotonese”, a seguito dell’incidente verificatosi nel territorio di Rovito in provincia di Cosenza. Il sinistro avvenuto nel l tratto compreso tra il km 41,100 e il km 41,400, in direzione Crotone, ha coinvolto 5 veicoli (4 autovetture e 1 autobus). La circolazione era stata interdetta per consentire i rilievi da parte dei Carabinieri con deviazioni attivate sul posto.

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