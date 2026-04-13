Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 19:23
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

lo scontro

Incidente sulla SS 107, traffico ripreso a Rovito

Ripristinata la circolazione dopo i rilievi delle forze dell’ordine. Nello scontro erano rimasti coinvolti quattro auto e un autobus

Pubblicato il: 13/04/2026 – 18:58
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Incidente sulla SS 107, traffico ripreso a Rovito

COSENZA E’ stata ripristinata la circolazione lungo la SS 107 “Silana Crotonese”, a seguito dell’incidente verificatosi nel territorio di Rovito in provincia di Cosenza. Il sinistro avvenuto nel l tratto compreso tra il km 41,100 e il km 41,400, in direzione Crotone, ha coinvolto 5 veicoli (4 autovetture e 1 autobus). La circolazione era stata interdetta per consentire i rilievi da parte dei Carabinieri con deviazioni attivate sul posto.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
CRONACA
incidente ss 107 rovito
Categorie collegate
Cosenza e provincia
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x