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Meloni: «Sospeso il rinnovo dell’accordo di difesa con Israele»

L’annuncio della premier al Vinitaly

Pubblicato il: 14/04/2026 – 12:18
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Meloni: «Sospeso il rinnovo dell’accordo di difesa con Israele»

VERONA «In considerazione della situazione attuale, il governo ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell’accordo di Difesa con Israele». Lo ha reso noto la premier Giorgia Meloni, a margine del Vinitaly di Verona.
Per quanto possa essere complesso, per quanto possa essere difficile, «il mio orizzonte rimane l’Occidente», ha detto Meloni in merito ai rapporto con gli Usa. «Questa non è la politica di Giorgia Meloni, è la politica dell’Italia da 80 anni – ha precisato -. Chiaramente quando uno non è d’accordo lo deve dire. Per capirci, non penso che da domani i nostri alleati strategici debbano essere altri, non penso che dovremmo guardare a un’altra parte del mondo. La nostra collocazione storica, geopolitica – lo ha ribadito anche il presidente Mattarella nel discorso di fine anno – è europea e occidentale e io mi attengo a quella, che tra l’altro condivido pienamente». «Poi quando ci sono delle cose che non condividiamo agiamo di conseguenza», ha affermato. Se Trump dovesse chiedere scusa a Papa Leone? «Quello che ho detto è quello che penso. Le dichiarazioni sul pontefice sono state inaccettabili. Esprimo la mia solidarietà a Papa Leone», ha evidenziato la premier.

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