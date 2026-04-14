Vinitaly e non solo, con “Pollino” la Calabria e la Basilicata sono unite dal marchio unico

valorizzazione del territorio

CATANZARO Nel corso del Vinitaly è stato presentato ufficialmente il nuovo marchio interregionale per la valorizzazione dei prodotti del sistema territoriale del Pollino, frutto della collaborazione tra Regione Calabria e Regione Basilicata. L’idea era nata lo scorso luglio durante il Vinitaly and the city a Sibari, mentre il Corriere della Calabria ne aveva dato l’anticipazione in questo articolo sull’iniziativa Sol Expo, un mese e mezzo fa.

«L’iniziativa – si legge in una nota – rappresenta un passo avanti decisivo verso una strategia condivisa di promozione, visione comune e volontà di valorizzare un territorio straordinario che non conosce confini amministrativi: il Parco nazionale del Pollino, la più vasta area protetta d’Italia, che abbraccia 56 Comuni tra le province di Cosenza, Potenza e Matera».

«Oggi compiamo un passo fondamentale. Trasformiamo un’intuizione nata meno di un anno fa in un progetto strutturato che unisce due regioni attorno a un patrimonio straordinario. Lavorare insieme significa dare più forza ai nostri produttori, costruire nuove opportunità e raccontare al Paese e al mondo la qualità che questo territorio sa esprimere. Questo marchio è solo l’inizio di un percorso che porteremo avanti con determinazione e visione”, ha spiegato l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo.

Alla presentazione ha preso parte anche Luigi Lirangi, commissario del Parco nazionale del Pollino; Peppone Calabrese, docente/gastronomo e conduttore Linea Verde Rai 1; e l’assessore all’Agricoltura della Basilicata, Rocco Cicala, che ha evidenziato come la collaborazione istituzionale rappresenti la strada più efficace per valorizzare un territorio che vive di identità condivise, tradizioni comuni e un patrimonio agroalimentare che costituisce un valore strategico per entrambe le regioni.

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