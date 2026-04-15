la svolta sull’omicidio

VIBO VALENTIA «Finalmente ho i nomi e i cognomi. Non riesco neanche a camminare per l’emozione». Con queste parole Martino Ceravolo ha accolto la notizia che aspettava dal 25 ottobre 2012: gli assassini di suo figlio Filippo sono stati arrestati. La svolta è arrivata all’alba di oggi, nell’ambito di una vasta operazione della Dda di Catanzaro. I Carabinieri del Comando Provinciale di Vibo Valentia hanno eseguito un provvedimento cautelare contro 15 indagati, accusati a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione e omicidio.

Filippo Ceravolo aveva solo 19 anni quando fu ucciso in località Calvario, nel comune di Pizzoni. Per errore, perché il vero obiettivo dei killer era Domenico Tassone, arrestato proprio nel blitz dei giorni scorsi condotto dalla Polizia di Stato. Martino Ceravolo, che da anni si batteva instancabilmente per la verità, ha ricevuto la comunicazione dai Carabinieri. «È una notizia bellissima», ha dichiarato l’uomo, visibilmente emozionato: «Finalmente quella montagna è stata scalata».

Il tentato omicidio di Tassone

I primi squarci sulla vicenda, risalente a 14 anni fa, erano emersi dall’inchiesta “Jerakarni”, con un capitolo dedicato proprio al grave fatto di sangue. L’obiettivo di quella sera, infatti, era Domenico Tassone il cui tentato omicidio è stato attribuito alla fazione dei Loielo, in guerra con gli Emanuele in quel periodo. (redazione@corrierecal.it)

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