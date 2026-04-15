’Ndrangheta, colpita la rete nel Vibonese: dalle estorsioni agli omicidi – NOMI
Sotto scacco la locale di Ariola: l’inchiesta della Dda di Catanzaro fa luce sui brutali omicidi legati alla guerra tra i clan Loielo ed Emanuele
CATANZARO Nella mattinata odierna nelle province di Vibo Valentia, Catanzaro, Cosenza, Torino, Sassari, Teramo, Terni e Viterbo, i Carabinieri del Comando Provinciale di Vibo Valentia, collaborati dal personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori di “Calabria” e dell’8° Nucleo Elicotteri, hanno dato esecuzione a un provvedimento cautelare emesso dal gip presso il Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, nei confronti di 15 persone (di cui 5 già detenute), gravemente indiziate, a vario titolo, di “associazione per delinquere di tipo mafioso”, “omicidio”, “tentato omicidio”, “estorsione aggravata dal metodo mafioso” e “detenzione e porto illegale di armi comuni e da guerra”, per le quali è stata emessa la misura della custodia cautelare in carcere. La complessa e impegnativa attività investigativa, condotta con la direzione e il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro e delegata ai Carabinieri del Comando Provinciale di Vibo Valentia ha riguardato un arco temporale ampio e si è sviluppata prevalentemente attraverso complesse attività tecniche oltre che su riscontri alle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, e che ha permesso di fare luce su omicidi e tentati omicidi verificatisi nell’ambito della faida tra le ‘ndrine Loielo ed Emanuele, entrambe rientranti nella locale dell’Ariola.
I nomi:
Alessandria Francesco
Callea Salvatore
Ciconte Enza
Ciconte Nicola
Criniti Nicola
Emmanuele Salvatore
Farina Salvatore
Lazzaro Bruno
Loielo Cristian
Loielo Rinaldo cl. 95
Loielo Rinaldo cl. 91
Loielo Valerio
Nesci Giovanni
Nesci Giovanni Alessandro
Pagano Filippo
Raimondo Marianna
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