’Ndrangheta, colpita la rete nel Vibonese: dalle estorsioni agli omicidi – NOMI

l’inchiesta

CATANZARO Nella mattinata odierna nelle province di Vibo Valentia, Catanzaro, Cosenza, Torino, Sassari, Teramo, Terni e Viterbo, i Carabinieri del Comando Provinciale di Vibo Valentia, collaborati dal personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori di “Calabria” e dell’8° Nucleo Elicotteri, hanno dato esecuzione a un provvedimento cautelare emesso dal gip presso il Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, nei confronti di 15 persone (di cui 5 già detenute), gravemente indiziate, a vario titolo, di “associazione per delinquere di tipo mafioso”, “omicidio”, “tentato omicidio”, “estorsione aggravata dal metodo mafioso” e “detenzione e porto illegale di armi comuni e da guerra”, per le quali è stata emessa la misura della custodia cautelare in carcere. La complessa e impegnativa attività investigativa, condotta con la direzione e il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro e delegata ai Carabinieri del Comando Provinciale di Vibo Valentia ha riguardato un arco temporale ampio e si è sviluppata prevalentemente attraverso complesse attività tecniche oltre che su riscontri alle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, e che ha permesso di fare luce su omicidi e tentati omicidi verificatisi nell’ambito della faida tra le ‘ndrine Loielo ed Emanuele, entrambe rientranti nella locale dell’Ariola.

I nomi:

Alessandria Francesco

Callea Salvatore

Ciconte Enza

Ciconte Nicola

Criniti Nicola

Emmanuele Salvatore

Farina Salvatore

Lazzaro Bruno

Loielo Cristian

Loielo Rinaldo cl. 95

Loielo Rinaldo cl. 91

Loielo Valerio

Nesci Giovanni

Nesci Giovanni Alessandro

Pagano Filippo

Raimondo Marianna

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