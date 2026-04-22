Cosenza calcio, volata per il secondo e terzo posto con Catania e Salernitana. Ecco tutte le combinazioni
Rossoblù in campo contro la Cavese, ma serve anche un passo falso di siciliani e soprattutto campani per evitare un playoff più complicato
COSENZA Una giornata ancora da giocare, novanta minuti che possono cambiare tutto. Nel girone C la corsa al secondo e terzo posto resta apertissima e coinvolge tre squadre: Catania, Salernitana e Cosenza.
Al momento la classifica vede il Catania avanti con 69 punti, mentre Salernitana e Cosenza inseguono a quota 66. Gli etnei, dunque, hanno il destino nelle proprie mani: anche un semplice pareggio nell’ultima giornata sul campo dell’Atalanta Under 23 basterebbe per blindare il secondo posto.
Il Cosenza e l’ultima occasione
Per il Cosenza la situazione è più complessa ma non ancora compromessa. I rossoblù saranno impegnati in trasferta contro la Cavese e dovranno necessariamente vincere, sperando in un passo falso delle rivali. La squadra rossoblù è chiamata a provarci fino in fondo, consapevole che la posizione finale inciderà in maniera significativa sul percorso playoff.
Un elemento pesa però nel confronto diretto: il Cosenza è in svantaggio negli scontri diretti con la Salernitana. Questo significa che, in caso di arrivo a pari punti tra le due squadre, sarebbero i campani a chiudere davanti, costringendo i rossoblù a un cammino più complicato nella fase post season.
Gli altri incroci dell’ultima giornata
Il quadro si completa con le altre gare decisive: la Salernitana farà visita al Foggia, mentre la Casertana, quinta a 65 punti, ospiterà il Giugliano. Un intreccio che rende la giornata finale carica di tensione e incognite.
Tutti gli scenari: quando conta lo scontro diretto
Se la corsa dovesse ridursi a un arrivo a due, entrano in gioco gli scontri diretti.
• Tra Catania e Salernitana, il vantaggio è dei siciliani: vittoria 2-0 al Massimino e pareggio 0-0 all’Arechi.
• Tra Catania e Cosenza, invece, sorridono i silani: netto 4-1 all’andata al Marulla, prima della sconfitta 2-0 al ritorno.
Il caso più intricato: arrivo a tre
L’ipotesi più complessa è quella di un arrivo a pari punti tra tutte e tre le squadre. In questo caso si ricorre alla classifica avulsa, basata esclusivamente sugli scontri diretti.
I risultati dicono:
• Catania–Salernitana: 4 punti per gli etnei, 1 per i campani
• Catania–Cosenza: equilibrio, 3 punti a testa
• Salernitana–Cosenza: 4 punti per i granata, 1 per i rossoblù
La mini-classifica finale sarebbe quindi:
• Catania 7 punti
• Salernitana 5 punti
• Cosenza 4 punti
In questo scenario il Catania conserverebbe il secondo posto, con Salernitana terza e Cosenza quarto.
Il peso del piazzamento per il Cosenza
Per il Cosenza, dunque, la strada per il secondo o terzo posto passa obbligatoriamente da una vittoria e da una combinazione favorevole di risultati. Più realistico, ma comunque fondamentale, è evitare di scivolare dietro la Salernitana per non complicare ulteriormente il percorso playoff. In coda al gruppo di vertice, il Crotone è ormai certo del sesto posto finale. (redazione@corrierecal.it)
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