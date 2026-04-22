Cosenza calcio, volata per il secondo e terzo posto con Catania e Salernitana. Ecco tutte le combinazioni

verso i playoff

COSENZA Una giornata ancora da giocare, novanta minuti che possono cambiare tutto. Nel girone C la corsa al secondo e terzo posto resta apertissima e coinvolge tre squadre: Catania, Salernitana e Cosenza.

Al momento la classifica vede il Catania avanti con 69 punti, mentre Salernitana e Cosenza inseguono a quota 66. Gli etnei, dunque, hanno il destino nelle proprie mani: anche un semplice pareggio nell’ultima giornata sul campo dell’Atalanta Under 23 basterebbe per blindare il secondo posto.

Il Cosenza e l’ultima occasione

Per il Cosenza la situazione è più complessa ma non ancora compromessa. I rossoblù saranno impegnati in trasferta contro la Cavese e dovranno necessariamente vincere, sperando in un passo falso delle rivali. La squadra rossoblù è chiamata a provarci fino in fondo, consapevole che la posizione finale inciderà in maniera significativa sul percorso playoff.

Un elemento pesa però nel confronto diretto: il Cosenza è in svantaggio negli scontri diretti con la Salernitana. Questo significa che, in caso di arrivo a pari punti tra le due squadre, sarebbero i campani a chiudere davanti, costringendo i rossoblù a un cammino più complicato nella fase post season.

Gli altri incroci dell’ultima giornata

Il quadro si completa con le altre gare decisive: la Salernitana farà visita al Foggia, mentre la Casertana, quinta a 65 punti, ospiterà il Giugliano. Un intreccio che rende la giornata finale carica di tensione e incognite.

Tutti gli scenari: quando conta lo scontro diretto

Se la corsa dovesse ridursi a un arrivo a due, entrano in gioco gli scontri diretti.

• Tra Catania e Salernitana, il vantaggio è dei siciliani: vittoria 2-0 al Massimino e pareggio 0-0 all’Arechi.

• Tra Catania e Cosenza, invece, sorridono i silani: netto 4-1 all’andata al Marulla, prima della sconfitta 2-0 al ritorno.

Il caso più intricato: arrivo a tre

L’ipotesi più complessa è quella di un arrivo a pari punti tra tutte e tre le squadre. In questo caso si ricorre alla classifica avulsa, basata esclusivamente sugli scontri diretti.

I risultati dicono:

• Catania–Salernitana: 4 punti per gli etnei, 1 per i campani

• Catania–Cosenza: equilibrio, 3 punti a testa

• Salernitana–Cosenza: 4 punti per i granata, 1 per i rossoblù

La mini-classifica finale sarebbe quindi:

• Catania 7 punti

• Salernitana 5 punti

• Cosenza 4 punti

In questo scenario il Catania conserverebbe il secondo posto, con Salernitana terza e Cosenza quarto.

Il peso del piazzamento per il Cosenza

Per il Cosenza, dunque, la strada per il secondo o terzo posto passa obbligatoriamente da una vittoria e da una combinazione favorevole di risultati. Più realistico, ma comunque fondamentale, è evitare di scivolare dietro la Salernitana per non complicare ulteriormente il percorso playoff. In coda al gruppo di vertice, il Crotone è ormai certo del sesto posto finale. (redazione@corrierecal.it)

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