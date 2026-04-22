la cerimonia

CATANZARO La casa per gli anziani di Soveria Mannelli è stata intitolata a Don Natale Colafati, sacerdote della parrocchia del Rosario di Lamezia Terme, scrittore, giornalista e anche vicario della Diocesi di Lamezia, autore di numerosi saggi e libri, ideatore dell’associazione Sinergie Culturali e della libreria Biblos.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco di Soveria Mannelli Michele Chiodo, il Vicario della Diocesi di Lamezia Terme Monsignor Tommaso Buccafurni, la sorella Genoveffa Colafati e la nipote l’avvocato Sabrina Rondinelli che ha voluto ringraziare a nome della famiglia la comunità “Emmaus” per l’iniziativa in ricordo dello zio. Il primo cittadino, nel corso del suo intervento, ha annunciato che anche la scuola media di Soveria Mannelli sarà dedicata a Don Natale Colafati, e altre iniziative sono in programma. L’editore Florindo Rubbettino ha raccolto in testo scampoli di vita di Colafati, dagli anni trascorsi a Soveria Mannelli alle molteplici iniziative culturali da lui promosse. (redazione@corrierecal.it)