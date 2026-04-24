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la nomina al plenum

Csm, Belcastro proposta alla guida del Civile a Catanzaro

La proposta come nuovo presidente di Sezione della Corte di Appello, settore civile

Pubblicato il: 24/04/2026 – 12:58
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Csm, Belcastro proposta alla guida del Civile a Catanzaro

ROMA La Quinta Commissione del Csm ha deliberato di proporre all’unanimità al plenum la nomina di Francesco Soviero come procuratore aggiunto di Napoli e di Gaetano Alberto Porcu come procuratore aggiunto di Cagliari. Proposti inoltre come nuovo presidente del Tribunale per i Minorenni di Perugia, Cecilia Angrisano, astenuti Giuffrè e Aimi, come nuovo presidente di Sezione della Corte di Appello di Catanzaro, settore civile, Maria Concetta Belcastro, nuovo presidente di Sezione del Tribunale di Salerno, settore penale, Giovanni De Angelis e nuovo presidente di Sezione del Tribunale di Ravenna, settore penale, Corrado Schiaretti. 

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