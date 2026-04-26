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le amministrative di maggio

Elezioni San Giovanni in Fiore, ricusate le 4 liste di Stefania Fratto

I simboli della coalizione civica esclusi per vizi di forma nella presentazione dei documenti: possibile ricorrere al Tar nei prossimi 3 giorni

Pubblicato il: 26/04/2026 – 18:26
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Elezioni San Giovanni in Fiore, ricusate le 4 liste di Stefania Fratto

SAN GIOVANNI IN FIORE Una candidata “eliminata” dall’agone: confermate le nostre anticipazioni del pomeriggio secondo cui – come riportato da fonti locali – non sarebbero state ammesse le quattro liste presentate ieri da Stefania Fratto, candidata a sindaco di una coalizione civica a San Giovanni in Fiore nella prossima tornata del 24 e 25 maggio. Le liste – Stefania Fratto Sindaco, Attiva Pensionati, Donne e diritti, Futura Giovani – erano state presentate ieri “in zona cesarini” ovvero a dieci minuti dal termine ultimo fissato per mezzogiorno.
Nella serata di oggi è arrivata l’ufficialità dell’esclusione: si tratta di vizi formali che però sono sostanziali e riguardano la presentazione dei documenti relativi alle liste. Entro tre giorni dalla notifica (avvenuta stasera) è possibile ricorrere al Tar. (redazione@corrierecal.it)

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