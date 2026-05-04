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con la ministra calderone

Cirillo a Cagliari per la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali

Si è trattato della prima partecipazione ufficiale nella nuova veste di vicecoordinatore dell’organismo istituzionale

Pubblicato il: 04/05/2026 – 10:16
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Cirillo a Cagliari per la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali

CAGLIARI Il Presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, ha preso parte a Cagliari all’Assemblea della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali. Per Cirillo si è trattato della prima partecipazione ufficiale nella nuova veste di Vice Coordinatore della Conferenza. «È un passaggio che mi onora – ha dichiarato Cirillo – e che rafforza il mio impegno a rappresentare la Calabria nei luoghi del confronto istituzionale nazionale».
La riunione, ospitata dal Presidente del Consiglio regionale della Sardegna Piero Comandini, si è svolta nel solenne contesto della 370ª Festa di Sant’Efisio, simbolo identitario di straordinario valore storico e religioso per la Sardegna.
Coordinati da Antonello Aurigemma, i Presidenti hanno approvato un ordine del giorno strategico per rafforzare il ruolo delle Assemblee legislative nel ciclo di programmazione europea 2028-2034.
«Insieme a questo, abbiamo approvato altri importanti provvedimenti a favore delle Regioni, con l’obiettivo di rafforzarne il ruolo e valorizzarne la funzione di raccordo tra istituzioni e territori. Le Regioni devono essere protagoniste nelle scelte che riguardano il futuro delle comunità – ha sottolineato Cirillo – a partire proprio dalla programmazione europea».
Nel corso dei lavori è stato inoltre approvato un ordine del giorno sul mancato rinnovo del Contratto della Sanità Privata, con l’impegno a sollecitare il rinnovo del CCNL e a garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori.
A margine dell’incontro, Cirillo ha avuto un confronto con la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde e con la ministra del lavoro Marina Elvira Calderone sui temi delle opportunità e dei diritti dei lavoratori. «Con gli altri presidenti, continueremo a lavorare – ha concluso Cirillo – per rafforzare il ruolo delle Assemblee legislative come presidio di rappresentanza e vicinanza ai cittadini e ai territorio».

Nella foto Cirillo con i presidenti e la ministra Calderone a Cagliari

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