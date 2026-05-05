Lotta alla dispersione scolastica, Calabria “promossa”

il monitoraggio

RICCIONE “Dal punto di vista del ruolo che la scuola vuole e può svolgere per il futuro del nostro Paese, voglio ricordare lo straordinario risultato che abbiamo ottenuto nella lotta alla dispersione scolastica. Questo risultato è merito vostro, è merito di voi docenti, in particolare: un risultato che ha portato, in Calabria, la dispersione scolastica a raggiungere il 6,5%, un dato straordinario se pensiamo che sino a pochi anni fa era quasi il 20% e in Campania al 9,7%, se pensiamo che partivamo da dati che erano quasi il doppio pochi anni fa. Questo è il frutto delle misure che abbiamo messo in campo ma è il frutto della straordinaria intelligenza e preparazione che il personale scolastico italiano dimostra tutti i giorni sul campo”. Lo ha detto, intervenendo in videocollegamento al 15/o Congresso nazionale della Uil Scuola in corso a Riccione, il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. “E allora – ha osservato – non dobbiamo temere i confronti. Con Scuola Futura ho voluto portare la bellezza straordinaria della nostra didattica nelle piazze in mezzo ai cittadini per far conoscere il valore della scuola italiana. Anche qua, anche da questo passaggio si ricostruisce quell’autorevolezza che deve essere riconosciuta a chi lavora per i nostri ragazzi. Anche da questo riconoscimento pubblico, anche da questa testimonianza pubblica – ha concluso – si ricostruisce quel percorso di dignità di rilievo e di considerazione sociale che è dovuto ai nostri docenti, al personale Ata e ai nostri dirigenti scolastici”. (Ansa)

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