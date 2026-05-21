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L’attacco

Colpita sede Fsb russo, circa 100 tra morti e feriti

Lo ha reso noto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky

Pubblicato il: 21/05/2026 – 16:31
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Colpita sede Fsb russo, circa 100 tra morti e feriti
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L’Ucraina ha colpito una sede del Servizio di sicurezza della Federazione Russa nella parte occupata della regione di Kherson. Lo ha reso noto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.
«Un quartier generale dell’Fsb russo è stato colpito e un sistema missilistico terra-aria Pantsir-S1 è stato distrutto nel nostro territorio temporaneamente occupato. Grazie a questa singola operazione, le perdite russe ammontano a circa un centinaio tra occupanti uccisi e feriti», ha spiegato. «I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. Le sanzioni a medio e lungo termine imposte all’Ucraina continueranno a funzionare», ha scritto Zelensky in un messaggio su X.

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