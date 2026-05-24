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Alle 12 in Calabria affluenza al 13,27%. I dati di Castrovillari, San Giovanni in Fiore e Palmi

Complessivamente sono 77 gli enti chiamati alle urne con quasi mezzo milione di elettori

Pubblicato il: 24/05/2026 – 13:50
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Alle 12 in Calabria affluenza al 13,27%. I dati di Castrovillari, San Giovanni in Fiore e Palmi
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CATANZARO E’ del 13,11% l’affluenza alle ore 12 a Reggio Calabria per le elezioni amministrative, in crescita rispetto alle precedenti consultazioni quando era stata del 12,72%. A Reggio, dove si vota anche per le circoscrizioni, gli aventi diritto sono 143.070. A Crotone, l’altro capoluogo di provincia calabrese chiamato al voto – gli aventi diritto sono 49.533 – l’affluenza è stata del 15,02%, in lieve flessione rispetto al precedente, 16,94%. Complessivamente, in Calabria, dove sono 77 gli enti chiamati alle urne con quasi mezzo milione di elettori, l’affluenza è del 13,27% Negli altri tre comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti, a Castrovillari – 20.489 gli aventi diritto – l’affluenza è stata del 13,61% (12,79%), a San Giovanni in Fiore – 18.946 – del 12,82% (10,06%) e a Palmi – 17.454 – del 12,48% (16,54%).

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