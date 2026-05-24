Comunali, alle 12 ha votato il 14,74% degli elettori

primi dati

ROMA E’ del 14,74%, alle ore 12, l’affluenza ai seggi nei circa 800 comuni in cui si vota per l’elezione del sindaco e per il rinnovo dei Consigli comunali. Rispetto alla stessa ora del turno elettorale precedente l’affluenza è in calo di un punto percentuale (15,75%). Ai seggi sono chiamati oltre 6 milioni di italiani. Si vota oggi fono alle 23 e domani dalle 7 alle 15, subito dopo lo spoglio. Tra i comuni al voto 18 sono capoluoghi di provincia: Venezia, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Salerno, Andria, Trani, Reggio Calabria, Crotone, Agrigento, Enna e Messina.

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