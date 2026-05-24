Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 15:00
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

primi dati

Comunali, alle 12 ha votato il 14,74% degli elettori

Urne aperte in circa 800 comuni: partecipazione in calo

Pubblicato il: 24/05/2026 – 13:20
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Comunali, alle 12 ha votato il 14,74% degli elettori
Aggiungi come fonte “Corriere della Calabria”

ROMA E’ del 14,74%, alle ore 12, l’affluenza ai seggi nei circa 800 comuni in cui si vota per l’elezione del sindaco e per il rinnovo dei Consigli comunali. Rispetto alla stessa ora del turno elettorale precedente l’affluenza è in calo di un punto percentuale (15,75%). Ai seggi sono chiamati oltre 6 milioni di italiani. Si vota oggi fono alle 23 e domani dalle 7 alle 15, subito dopo lo spoglio. Tra i comuni al voto 18 sono capoluoghi di provincia: Venezia, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Salerno, Andria, Trani, Reggio Calabria, Crotone, Agrigento, Enna e Messina.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
affluenza comuni
COMUNALI
elezioni 800 comuni
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x